Лондонскую школьницу три раза изнасиловали в течение часа

Британская полиция ищет злоумышленников, напавших на
17-летняя девушку на востоке Лондона.
Инцидент произошел в ночь на 30 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Всего, по данным правоохранительных органов, на школьницу, которая возвращалась домой из ночного клуба, напали три раза.
Сначала в 23:55 неизвестный мужчина в темной одежде насильно завел девочку в помещение и надругался над ней. Вскоре после этого школьницу изнасиловал другой злоумышленник, который некоторое время преследовал ее.
Третье изнасилование произошло в 00:55. При этом правоохранители не исключают, что на этот раз над школьницей надругались двое или трое мужчин.
Позднее лежащую на земле девушку заметил прохожий, который вызвал полицию. Сейчас стражи порядка ищут злоумышленников, лондонская полиция опубликовала фотографии предполагаемых насильников и записи с камер видеонаблюдения.
Сначала в 23:55 неизвестный мужчина в темной одежде насильно завел девочку в помещение и надругался над ней. Вскоре после этого школьницу изнасиловал другой злоумышленник, который некоторое время преследовал ее.
Третье изнасилование произошло в 00:55. При этом правоохранители не исключают, что на этот раз над школьницей надругались двое или трое мужчин.
Позднее лежащую на земле девушку заметил прохожий, который вызвал полицию. Сейчас стражи порядка ищут злоумышленников, лондонская полиция опубликовала фотографии предполагаемых насильников и записи с камер видеонаблюдения.
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