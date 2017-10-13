Студенты петербургской Академии художеств создают первый православный комикс

Современный формат историй в картинках получил благословение в Выборгской епархии и призван рассказать молодежи о православии понятным языком.

Студенты петербургской Академии художеств приступили к созданию первого православного комикса. Правда, священнослужители, благословившие бытописателей на это богоугодное дело, зарубежный формат не жалуют и просят не юродствовать. Новая книжка с иллюстрациями должна помочь молодым людям без лишнего пафоса сориентироваться в вековых религиозных канонах.



Как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, в создаваемых комиксах ищут ответы на вопросы, как подготовить себя к Крещению, как правильно вести себя в церкви, какую одежду следует надевать.



Первокурсников Академии художеств наставляет на путь истинный в творческом проекте отец Артемий. Это он инициатор такой формы пособия по технике духовной безопасности, или, если сокращенно, ТДБ. И это он пишет сценарий. Говорит: комикс не Библия, не молитвенник, а инструкция по применению на современном языке картинок. И, между прочим, всё с благословения Выборгской епархии.



Протоиерей Артемий Литвинов: «Меня пригласили на классный час — просто встретиться с одиннадцатиклассниками. И когда я зашел в первый раз, я примерно также выглядел. И я спросил: „Ребята, вы знаете, кто я такой?“ И самый умный парень сказал, что я Бэтмен. Кто-то сказал, что я Нео из „Матрицы“. У него такой же подрясник, как у меня. Я подумал, что это надо как-то использовать».



В общем, труды Киану Ривза не прошли бесследно. В этом православном пособии в образе священника есть и подрясник от Нео, и имя героя из другого американского фильма — Константин.



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