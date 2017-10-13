Под Киевом на съемках мистического шоу нашли мертвеца

Во время съемок телевизионного шоу украинские журналисты нашли тело повешенного мужчины.
Журналисты одного из украинских телеканалов во время съемок шоу «Реальная мистика» обнаружили мертвого мужчину. Тело было повешено на автомобильном тросе в лесу под Киевом, сообщает издание «Вести-Украина».
Андрей Дербин, ведущий шоу: «Мы привыкли видеть на площадке „трупы“ и „мертвецов“, однако все понимают, что они ненастоящие. А этот случай нас просто шокировал, мы подошли совсем вплотную, поскольку не могли поверить, что это реально труп человека».
Полиция полагает, что мужчина был повешен за несколько часов до приезда съемочной группы. Начато расследование.
Андрей Дербин, ведущий шоу: «Мы привыкли видеть на площадке „трупы“ и „мертвецов“, однако все понимают, что они ненастоящие. А этот случай нас просто шокировал, мы подошли совсем вплотную, поскольку не могли поверить, что это реально труп человека».
Полиция полагает, что мужчина был повешен за несколько часов до приезда съемочной группы. Начато расследование.
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