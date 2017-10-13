Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
15 октября, 18:00
Открытие фестиваля молодежи и студентов
    На петербургском ЗСД повышаются тарифы и вводится новая схема скидок. Санкт-Петербург, автомобили, дороги, тарифы и цены. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа петербургском ЗСД повышаются тарифы и вводится новая схема скидок

    На петербургском ЗСД повышаются тарифы и вводится новая схема скидок

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    На петербургском ЗСД повышаются тарифы и вводится новая схема скидок

    На петербургском ЗСД повышаются тарифы и вводится новая схема скидок

      Нововведения коснутся обладателей транспондеров. Повышаются базовые тарифы и отменяется абонентская плата.

      На Западном скоростном диаметре вновь дорожает проезд. Новые тарифы начнут действовать с 14 октября. Они коснутся водителей, использующих транспондеры. В среднем, стоимость поездки по скоростной трассе повысится на 6 процентов.

      Еще одно изменение вводится для водителей грузовиков, при оплате проезда наличными или банковской картой. Стоимость одной тарифной зоны для автомобиля третьего класса составит 150 рублей. Четвертого — 200. А вот для мотоциклов и легковых машин цены останутся прежними.

      Кроме того, с 1 ноября ЗСД отменяет абонентскую плату для пользователей транспондеров и вводит своего рода абонементы, которые дают 10-процентную либо 100-процентрую скидку. Для легковых автомобилей они будут стоить 5 тысяч рублей в месяц. Для грузовых — 15 тысяч. Подключить эти опции можно через личный кабинет или мобильное приложение.

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