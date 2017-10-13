На петербургском ЗСД повышаются тарифы и вводится новая схема скидок

Нововведения коснутся обладателей транспондеров. Повышаются базовые тарифы и отменяется абонентская плата.
На Западном скоростном диаметре вновь дорожает проезд. Новые тарифы начнут действовать с 14 октября. Они коснутся водителей, использующих транспондеры. В среднем, стоимость поездки по скоростной трассе повысится на 6 процентов.
Еще одно изменение вводится для водителей грузовиков, при оплате проезда наличными или банковской картой. Стоимость одной тарифной зоны для автомобиля третьего класса составит 150 рублей. Четвертого — 200. А вот для мотоциклов и легковых машин цены останутся прежними.
Кроме того, с 1 ноября ЗСД отменяет абонентскую плату для пользователей транспондеров и вводит своего рода абонементы, которые дают 10-процентную либо 100-процентрую скидку. Для легковых автомобилей они будут стоить 5 тысяч рублей в месяц. Для грузовых — 15 тысяч. Подключить эти опции можно через личный кабинет или мобильное приложение.
Еще одно изменение вводится для водителей грузовиков, при оплате проезда наличными или банковской картой. Стоимость одной тарифной зоны для автомобиля третьего класса составит 150 рублей. Четвертого — 200. А вот для мотоциклов и легковых машин цены останутся прежними.
Кроме того, с 1 ноября ЗСД отменяет абонентскую плату для пользователей транспондеров и вводит своего рода абонементы, которые дают 10-процентную либо 100-процентрую скидку. Для легковых автомобилей они будут стоить 5 тысяч рублей в месяц. Для грузовых — 15 тысяч. Подключить эти опции можно через личный кабинет или мобильное приложение.
Комментарии