Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
15 октября, 18:00
Открытие фестиваля молодежи и студентов

    Примкнувшая к ИГИЛ российская писательница погибла в Сирии

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    Примкнувшая к ИГИЛ российская писательница погибла в Сирии

    Примкнувшая к ИГИЛ российская писательница погибла в Сирии

    Примкнувшая к ИГИЛ российская писательница погибла в Сирии

    Уроженка Мурманска Дарья Ицанкова, которая решила примкнуть к террористам в Сирии, погибла.

    Как рассказал один из сирийских журналистов, по предварительным данным, Ицанкова погибла во время авиаудара у границы с Ираком.

    Под обломками одного из домов был найден паспорт на имя Дарьи Ицанковой. По всей видимости, вместе с ней погибли и ее дети, передает «Интерфакс».

    смотретьВладимирец борется за 10-летнего сына, увезенного матерью в ИГИЛ
    Владимирец борется за 10-летнего сына, увезенного матерью в ИГИЛ
    Ранее стало известно, что Дарью Ицанкову, которая работала риелтором и писала фантастические рассказы, уже несколько лет ищут спецслужбы. Ее подозревали в вербовке девушек в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство».

    При этом бывший муж женщины рассказал, что Ицанкова не только сама присоединилась к террористам, но еще и увезла их ребенка на войну в Сирию. Мужчина получил по электронной почте фотографии, на которых его 10-летний сын запечатлен с оружием в руках.

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