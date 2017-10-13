Примкнувшая к ИГИЛ российская писательница погибла в Сирии

Уроженка Мурманска Дарья Ицанкова, которая решила примкнуть к террористам в Сирии, погибла.
Как рассказал один из сирийских журналистов, по предварительным данным, Ицанкова погибла во время авиаудара у границы с Ираком.
Под обломками одного из домов был найден паспорт на имя Дарьи Ицанковой. По всей видимости, вместе с ней погибли и ее дети, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Дарью Ицанкову, которая работала риелтором и писала фантастические рассказы, уже несколько лет ищут спецслужбы. Ее подозревали в вербовке девушек в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство».
При этом бывший муж женщины рассказал, что Ицанкова не только сама присоединилась к террористам, но еще и увезла их ребенка на войну в Сирию. Мужчина получил по электронной почте фотографии, на которых его 10-летний сын запечатлен с оружием в руках.
Под обломками одного из домов был найден паспорт на имя Дарьи Ицанковой. По всей видимости, вместе с ней погибли и ее дети, передает «Интерфакс».
Ранее стало известно, что Дарью Ицанкову, которая работала риелтором и писала фантастические рассказы, уже несколько лет ищут спецслужбы. Ее подозревали в вербовке девушек в запрещенную в РФ террористическую организацию «Исламское государство».
При этом бывший муж женщины рассказал, что Ицанкова не только сама присоединилась к террористам, но еще и увезла их ребенка на войну в Сирию. Мужчина получил по электронной почте фотографии, на которых его 10-летний сын запечатлен с оружием в руках.
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