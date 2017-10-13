В РГО представили выставку контрабанды с затонувшего корабля петровских времен

Подводные археологи организовали интереснейшую экспозицию в Петербурге. Она состоит из одежды, оружия и продовольствия. Все эти вещи были подняты специалистами Русского географиечкого общества с борта «Архангела Рафаила», отправившегося на дно Финского залива еще в 1724 году.

Корреспондент НТВ Дарья Криволапова узнала о потайных перевозках в царской России.



Позади уже четыре года исследований, а все тайны «Архангела Рафаила» до сих пор не разгаданы. Поэтому сегодня на выставке представлена лишь небольшая часть того, что удалось достать со дна и законсервировать. Но даже по этим крупицам можно представить, как люди в XVIII веке ходили по морю, как торговали и как жили. Взять хотя бы обувь. Никаких левых и правых ботинок в те времена не было.



Сергей Фокин, исполнительный директор Центра подводных исследований Русского географического общества: «Дело в том, что в те года обувь покупалась всерьез и надолго и поэтому, чтобы происходило равномерное стаптывание подметки и каблука, ботинки периодически меняли с левой ноги на правую».



Рукавицы, которые носили люди в XVIII веке, современных жителей тоже бы удивили. Отверстия для большого пальца — с двух сторон для удобства. В море некогда думать, как правильнее надеть варежку. На поверхность удалось поднять и шерстяные вязаные чулки, и шляпу. Археологи говорят, что этим вещам крупно повезло. Балтийская вода — хороший природный консервант. Она слабосоленая, почти нет волн, микроорганизмов и яркого солнечного света.



«Архангел Рафаил» пролежал под водой почти три столетия. И археологам сегодня приходится работать с особой аккуратностью, чтобы не навредить артефактам. Бывает, чуть потянешь и предмет — уже труха. Их рассказы можно послушать на выставке, стоит лишь приложить к уху специальный аппарат.



Впрочем, эта выставка не только о быте того времени. Интересна и сама история торгового судна, которое принадлежало крупному голландскому купцу и который потом за контрабанду мог бы лишиться жизни. «Архангел Рафаил» заходил в порт под одним именем, выходил под другим. Но обман его и погубил. Он утонул, приняв на борт слишком много контрабандного груза, хотя по документам таможни всё было в порядке.



Сейчас археологи и реставраторы продолжают работать и под водой, и на суше, в лабораториях, пытаясь сохранить редкие артефакты. Возможно, когда к этой выставке добавятся очередные экспонаты, она посетит Германию. Немецкие специалисты уже выразили желание поучаствовать в раскопках «Архангела Рафаила».