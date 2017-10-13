Турция закрыла свои порты для кораблей из Крыма

Турция запретила своим портам принимать суда любых стран, прибывающие из Крыма.
Турция ввела запрет на прием судов, прибывающих из портов Крыма. Об этом ТАСС сообщил представитель палаты судоходства страны. Он уточнил, что запрет распространяется на корабли под любым флагом.
Представитель палаты судоходства Турции: «Кораблям, которые будут приплывать в нашу страну из Крыма, не будет дано разрешение войти в наши порты. Введенный запрет касается кораблей под любым флагом».
Решение было принято министерством транспорта, судоходства и коммуникаций Турции, добавил представитель палаты.
Накануне пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган заявила, что палата судоходства торгово-промышленной палаты Турции разослала уведомления о запрете всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса страны. В письмах отмечается, что Турция будет запрашивать от судов документы о выходе из последнего порта.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма. Его слова прокомментировали в Совете Федерации и Госдуме. По словам сенатора Алексея Пушкова, статус Крыма от слов Эрдогана не изменится. А первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что слова Эрдогана демонстрируют сложность выстраивания отношений с Турцией.
Представитель палаты судоходства Турции: «Кораблям, которые будут приплывать в нашу страну из Крыма, не будет дано разрешение войти в наши порты. Введенный запрет касается кораблей под любым флагом».
Решение было принято министерством транспорта, судоходства и коммуникаций Турции, добавил представитель палаты.
Накануне пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган заявила, что палата судоходства торгово-промышленной палаты Турции разослала уведомления о запрете всем субъектам морских перевозок и портового бизнеса страны. В письмах отмечается, что Турция будет запрашивать от судов документы о выходе из последнего порта.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместном брифинге с украинским президентом Петром Порошенко заявил, что Турция поддерживает суверенитет Украины и не признает «незаконную аннексию» Крыма. Его слова прокомментировали в Совете Федерации и Госдуме. По словам сенатора Алексея Пушкова, статус Крыма от слов Эрдогана не изменится. А первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что слова Эрдогана демонстрируют сложность выстраивания отношений с Турцией.
Комментарии