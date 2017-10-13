Украинским банкам запретили принимать российские деньги с изображением Крыма

Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам страны проводить операции с банкнотами и монетами с изображением объектов Крыма.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Пресс-служба НБУ: «Национальный банк Украины запретил банкам, их филиалам и отделениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами российского Центробанка с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории и всех других объектов, расположенных на оккупированных РФ административно-территориальных единицах Украины, и/или содержащие тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины».
Как сообщает ТАСС, в 2017 году Центробанк России запланировал выпустить монеты с изображениями известных личностей, городов и архитектурных памятниов Крыма. Среди них монета из драгоценного металла «Художник И. К. Айвазовский», монета из драгоценного металла «Монастырь Сурб-Хач», памятная монета «Херсонес Таврический», а также двухрублевая монета с изображением городов-героев Керчи и Севастополя.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.
Пресс-служба НБУ: «Национальный банк Украины запретил банкам, их филиалам и отделениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами российского Центробанка с изображением карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории и всех других объектов, расположенных на оккупированных РФ административно-территориальных единицах Украины, и/или содержащие тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины».
Как сообщает ТАСС, в 2017 году Центробанк России запланировал выпустить монеты с изображениями известных личностей, городов и архитектурных памятниов Крыма. Среди них монета из драгоценного металла «Художник И. К. Айвазовский», монета из драгоценного металла «Монастырь Сурб-Хач», памятная монета «Херсонес Таврический», а также двухрублевая монета с изображением городов-героев Керчи и Севастополя.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымский референдум был проведен в полном соответствии с нормами международного права. Украина до сих пор считает Крым своей территорией.
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