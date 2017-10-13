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Улицы разбитых фонарей
15 октября, 18:00
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    Под Воронежем 14-летний школьник забил палками одноклассницу из-за издевательств

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    Под Воронежем 14-летний школьник забил палками одноклассницу из-за издевательств

    Под Воронежем <nobr>14-летний</nobr> школьник забил палками одноклассницу <nobr>из-за</nobr> издевательств

    В Воронежской области задержан подозреваемый в убийстве 14-летней школьницы, которую нашли мертвой в лесополосе.

    По подозрению в убийстве в селе Большая Казинка Павловского района задержан одноклассник девочки.

    По данным следствия, 11 октября подросток подкараулил одноклассницу в лесополосе после школы и избил ее ногами и деревянными палками. В результате девочка получила смертельные травмы. Злоумышленник же, украв мобильный телефон одноклассницы, с места происшествия скрылся, сообщили в воронежском управлении СК.

    Мотивом для убийства стал конфликт между школьниками. Девочка издевалась над мальчиком, публично обзывала его и организовала травлю.

    Как сообщает сайт «Вести.Ru», злоумышленник пытался отвести подозрения от себя, рассказывая полицейским и следователям, что девочку могли убить две ее подруги якобы из ревности к парню. Теперь подростку грозит срок по статьям «Убийство» и «Разбой».

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