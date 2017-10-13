Егор Дружинин устроил мастер-класс для участника шоу «Ты супер! Танцы»

Уже завтра участники проекта «Ты супер! Танцы» представят свои номера на суд жюри и зрителей. Конкурсанты, которым предстоит это испытание, проводят все свое время за репетициями. Усиленно тренируется и
8-летний Ваня из Петербурга, на сцене примеривший образ Маленького принца. Теперь он будет смотреть шоу по телевизору.
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Простой, немного наивный танец Маленького принца жюри очаровал. Но одного очарования не хватило маленькому Ване из Северной столицы, чтобы пройти в следующий тур конкурса «Ты супер! Танцы». Но юного артиста пригласил на репетицию сам Егор Дружинин.
Как выяснила корреспондент Анастасия Пак, перед мастер-классом мальчик очень волновался — все-таки Дружинина называют самым строгим членом жюри. На эту репетицию Егор пришел с подарком.
Егор Дружинин, хореограф: «Это сказка про мальчика, который жил на планете и был влюблен в розу».
Оказалось, сказку «Маленький принц» Ваня не читал. Может, именно поэтому и собственный танцевальный номер казался ему непонятным. Егор постарался наполнить набор движений смыслом.
Ваня на занятии с Дружининым узнал, что он не просто качает руками, а так падает его самолет, не просто поворачивается на носках, а так на землю приземляется маленький принц.
Егор Дружинин: «К сожалению, мы немногое успели, но Ваня мне кажется смышленым парнем, и если он запомнил хоть что-то, ему будет интересно самому отвечать на вопросы».
Книгу Ване хореограф подписал на память о репетиции. За один урок 8-летний танцор не успел запомнить много, но он пообещал не бросать тренировки и много заниматься.
Иван Прокудович пообещал обязательно прочитать сказку, чтобы как можно дольше не становиться совсем уж взрослым.
Следующий выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите завтра, 14 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
Как выяснила корреспондент Анастасия Пак, перед мастер-классом мальчик очень волновался — все-таки Дружинина называют самым строгим членом жюри. На эту репетицию Егор пришел с подарком.
Егор Дружинин, хореограф: «Это сказка про мальчика, который жил на планете и был влюблен в розу».
Оказалось, сказку «Маленький принц» Ваня не читал. Может, именно поэтому и собственный танцевальный номер казался ему непонятным. Егор постарался наполнить набор движений смыслом.
Ваня на занятии с Дружининым узнал, что он не просто качает руками, а так падает его самолет, не просто поворачивается на носках, а так на землю приземляется маленький принц.
Егор Дружинин: «К сожалению, мы немногое успели, но Ваня мне кажется смышленым парнем, и если он запомнил хоть что-то, ему будет интересно самому отвечать на вопросы».
Книгу Ване хореограф подписал на память о репетиции. За один урок 8-летний танцор не успел запомнить много, но он пообещал не бросать тренировки и много заниматься.
Иван Прокудович пообещал обязательно прочитать сказку, чтобы как можно дольше не становиться совсем уж взрослым.
Следующий выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите завтра, 14 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.
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