Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
15 октября, 18:00
Открытие фестиваля молодежи и студентов
    Егор Дружинин устроил мастер-класс для участника шоу «Ты супер! Танцы». дети и подростки, кони и конный спорт, Москва, НТВ, Ты супер Танцы, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕгор Дружинин устроил мастер-класс для участника шоу «Ты супер! Танцы»

    Егор Дружинин устроил мастер-класс для участника шоу «Ты супер! Танцы»

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    Егор Дружинин устроил <nobr>мастер-класс</nobr> для участника шоу «Ты супер! Танцы»

    Егор Дружинин устроил мастер-класс для участника шоу «Ты супер! Танцы»

    Егор Дружинин устроил <nobr>мастер-класс</nobr> для участника шоу «Ты супер! Танцы»

      Уже завтра участники проекта «Ты супер! Танцы» представят свои номера на суд жюри и зрителей. Конкурсанты, которым предстоит это испытание, проводят все свое время за репетициями. Усиленно тренируется и 8-летний Ваня из Петербурга, на сцене примеривший образ Маленького принца. Теперь он будет смотреть шоу по телевизору.

      Простой, немного наивный танец Маленького принца жюри очаровал. Но одного очарования не хватило маленькому Ване из Северной столицы, чтобы пройти в следующий тур конкурса «Ты супер! Танцы». Но юного артиста пригласил на репетицию сам Егор Дружинин.

      Как выяснила корреспондент Анастасия Пак, перед мастер-классом мальчик очень волновался — все-таки Дружинина называют самым строгим членом жюри. На эту репетицию Егор пришел с подарком.

      Егор Дружинин, хореограф: «Это сказка про мальчика, который жил на планете и был влюблен в розу».

      Оказалось, сказку «Маленький принц» Ваня не читал. Может, именно поэтому и собственный танцевальный номер казался ему непонятным. Егор постарался наполнить набор движений смыслом.

      Ваня на занятии с Дружининым узнал, что он не просто качает руками, а так падает его самолет, не просто поворачивается на носках, а так на землю приземляется маленький принц.

      Егор Дружинин: «К сожалению, мы немногое успели, но Ваня мне кажется смышленым парнем, и если он запомнил хоть что-то, ему будет интересно самому отвечать на вопросы».

      Книгу Ване хореограф подписал на память о репетиции. За один урок 8-летний танцор не успел запомнить много, но он пообещал не бросать тренировки и много заниматься.

      Иван Прокудович пообещал обязательно прочитать сказку, чтобы как можно дольше не становиться совсем уж взрослым.

      Следующий выпуск шоу «Ты супер! Танцы» смотрите завтра, 14 октября, в 20:00 на НТВ и НТВ.Ru.

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