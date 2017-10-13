ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Полсотни свиней стали жертвами аварии под Полтавой

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    • Фото: Анастасія Ляшенко / facebook.com
    Полсотни свиней стали жертвами аварии под Полтавой

    Полсотни свиней стали жертвами аварии под Полтавой

    Полсотни свиней стали жертвами аварии под Полтавой
  • Фото: Анастасія Ляшенко / facebook.com

    • Фура, перевозившая свиней, перевернулась в Полтавской области Украины.

    Автоавария произошла у села Вильшанка. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет.

    Всего в грузовике находились 180 свиней, около полусотни из них погибли.



    Как сообщает ТСН, хозяин животных и водитель, которые находились в кабине фуры, не пострадали, однако им пришлось несколько часов следить, чтобы напуганные свиньи не разбежались.

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