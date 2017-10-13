Полсотни свиней стали жертвами аварии под Полтавой

Фура, перевозившая свиней, перевернулась в Полтавской области Украины.
Автоавария произошла у села Вильшанка. Водитель грузовика не справился с управлением и вылетел в кювет.
Всего в грузовике находились 180 свиней, около полусотни из них погибли.
Как сообщает ТСН, хозяин животных и водитель, которые находились в кабине фуры, не пострадали, однако им пришлось несколько часов следить, чтобы напуганные свиньи не разбежались.
Всего в грузовике находились 180 свиней, около полусотни из них погибли.
Как сообщает ТСН, хозяин животных и водитель, которые находились в кабине фуры, не пострадали, однако им пришлось несколько часов следить, чтобы напуганные свиньи не разбежались.
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