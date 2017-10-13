Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
15 октября, 18:00
Открытие фестиваля молодежи и студентов
    Минпромторг обещает покончить с недовесом и недоливом. магазины, торговля, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинпромторг обещает покончить с недовесом и недоливом

    Минпромторг обещает покончить с недовесом и недоливом

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    Минпромторг обещает покончить с недовесом и недоливом

    Минпромторг обещает покончить с недовесом и недоливом

    Минпромторг обещает покончить с недовесом и недоливом

      С недобросовестными производителями в России решено серьезно бороться. В стране появились четкие пределы погрешности веса товара.

      Покончить с недовесом и недоливом обещают в Минпромторге. В Ведомстве решили разработать новый национальный стандарт объема и веса фасованных товаров и установить границы допустимых отклонений. Принцип такой: чем больше тара, тем меньше допустимая погрешность, а вообще диапазон составит от 1 до 9%.

      Новые правила — дело добровольное. Производитель соглашается на внезапные инспекции Росстандарта, а взамен получает право поставить на своем товаре букву «Ф». Это аналог европейского знака «Е», который символизирует, что все точно, без обвеса. По замыслу Минпромторга, такой знак станет доказательством честности продавца, следовательно, даст ему конкурентное преимущество.

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