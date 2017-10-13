Раскрыта схема кражи денег с банковских карт с помощью мессенджера

Специалисты раскрыли схему кражи денег с банковских карт россиян с помощью мессенджера Viber.
Мошенники рассылают в мессенджере Viber сообщения, в которых уведомляют, что с с карты получателя будут списаны деньги за несуществующую покупку. После этого мошенники предлагают отменить покупку, позвонив по номеру, замаскированному под службу финансовой безопасности банка. По телефону преступники спрашивают номер карты и код CVV2, указанный на обратной стороне карты: это открывает им доступ к деньгам жертвы.
Как сообщает сайт Dni.Ru, до сих пор мошенники пытались таким образом обмануть клиентов «Сбербанка» и ВТБ 24. Специалисты напоминают, что ни один банк не использует для оповещений мессенджеры, и призывают не отвечать на подобные сообщения и не звонить по указанным номерам.
Как сообщает сайт Dni.Ru, до сих пор мошенники пытались таким образом обмануть клиентов «Сбербанка» и ВТБ 24. Специалисты напоминают, что ни один банк не использует для оповещений мессенджеры, и призывают не отвечать на подобные сообщения и не звонить по указанным номерам.
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