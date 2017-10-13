ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Извержение вулкана Симмоэ в Японии сняли на видео

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    Извержение вулкана Симмоэ в Японии сняли на видео

    Извержение вулкана Симмоэ в Японии сняли на видео

    В Японии началось извержение вулкана Симмоэ, спавшего до этого в течение шести лет.

    Проснувшийся вулкан расположен на границе префектур Кагосима и Миядзаки, первые признаки сейсмической активности здесь были зафиксированы еще в сентябре.

    По данным японского метеорологического агентства, столб вулканического пепла поднялся примерно на два километра над уровнем кратера. Впечатляющие кадры удалось снять «охотнику» за природными катаклизмами Джеймсу Рейнольдсу.

    С помощью беспилотника Рейнольдс снял вулкан с нескольких ракурсов. Квадрокоптер подлетал к огнедышащей горе с разных сторон, а также поднимался над кратером, из которого вырывались клубы черного дыма и пепла. Тем не менее, как пишут Вести.RU, опасности извержение Симмоэ пока не представляет.



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