Извержение вулкана Симмоэ в Японии сняли на видео

В Японии началось извержение вулкана Симмоэ, спавшего до этого в течение шести лет.
Проснувшийся вулкан расположен на границе префектур Кагосима и Миядзаки, первые признаки сейсмической активности здесь были зафиксированы еще в сентябре.
По данным японского метеорологического агентства, столб вулканического пепла поднялся примерно на два километра над уровнем кратера. Впечатляющие кадры удалось снять «охотнику» за природными катаклизмами Джеймсу Рейнольдсу.
С помощью беспилотника Рейнольдс снял вулкан с нескольких ракурсов. Квадрокоптер подлетал к огнедышащей горе с разных сторон, а также поднимался над кратером, из которого вырывались клубы черного дыма и пепла. Тем не менее, как пишут Вести.RU, опасности извержение Симмоэ пока не представляет.
По данным японского метеорологического агентства, столб вулканического пепла поднялся примерно на два километра над уровнем кратера. Впечатляющие кадры удалось снять «охотнику» за природными катаклизмами Джеймсу Рейнольдсу.
С помощью беспилотника Рейнольдс снял вулкан с нескольких ракурсов. Квадрокоптер подлетал к огнедышащей горе с разных сторон, а также поднимался над кратером, из которого вырывались клубы черного дыма и пепла. Тем не менее, как пишут Вести.RU, опасности извержение Симмоэ пока не представляет.
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