Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
15 октября, 18:00
Открытие фестиваля молодежи и студентов
    Кубок ЧМ по футболу в Калининграде встретили аплодисментами. Калининград, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКубок ЧМ по футболу в Калининграде встретили аплодисментами

    Кубок ЧМ по футболу в Калининграде встретили аплодисментами

    комментировать
    Кубок ЧМ по футболу в Калининграде встретили аплодисментами

    Кубок ЧМ по футболу в Калининграде встретили аплодисментами

    Кубок ЧМ по футболу в Калининграде встретили аплодисментами

      В Калининграде встретили кубок Чемпионата мира по футболу. Торжественная церемония прошла на сцене областного театра.

      Организаторы выдержали присущую этому месту драматичную паузу, а затем сорвали скрывающие трофей покровы. Зрители встретили кубок аплодисментами. После презентации его отвезли в городскую гимназию, чтобы калининградские школьники смогли одними из первых сфотографироваться с главной футбольной наградой.

      Наталья Ищенко, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию: «Все мы с вами сегодня становимся частичкой истории. Самый большой плюс кубка для Калининграда, как я считаю, заключается в том, что все желающие в течение 3 дней смогут прикоснуться к истории, смогут своими глазами увидеть самый желанный трофей мирового футбола».

      Чемпионат мира по футболу пройдет в России летом будущего года. Матчи состоятся в 11 городах. Калининград примет четыре встречи группового этапа.

      Новости по теме

      Чемпионат мира по футболу — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru