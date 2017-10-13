Кубок ЧМ по футболу в Калининграде встретили аплодисментами

В Калининграде встретили кубок Чемпионата мира по футболу. Торжественная церемония прошла на сцене областного театра.

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Организаторы выдержали присущую этому месту драматичную паузу, а затем сорвали скрывающие трофей покровы. Зрители встретили кубок аплодисментами. После презентации его отвезли в городскую гимназию, чтобы калининградские школьники смогли одними из первых сфотографироваться с главной футбольной наградой.



Наталья Ищенко, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию: «Все мы с вами сегодня становимся частичкой истории. Самый большой плюс кубка для Калининграда, как я считаю, заключается в том, что все желающие в течение 3 дней смогут прикоснуться к истории, смогут своими глазами увидеть самый желанный трофей мирового футбола».



Чемпионат мира по футболу пройдет в России летом будущего года. Матчи состоятся в 11 городах. Калининград примет четыре встречи группового этапа.