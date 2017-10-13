ЧП. Расследование
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ЧП. Расследование

    Кремль ответил на предложение президента Чехии о компенсации за Крым

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    Кремль ответил на предложение президента Чехии о компенсации за Крым

    Кремль ответил на предложение президента Чехии о компенсации за Крым

    Компенсации за Крым быть не может, так как не было аннексии полуострова, заявил пресс-секретарь президента РФ.

    Речи о компенсации Украине за переход Крыма в состав РФ быть не может, так как не было аннексии полуострова. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение президента Чехии Милоша Земана.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Ни в юридическом, ни в фактологическом плане ни о какой аннексии, конечно, говорить нельзя, это неверно. Соответственно не может идти речи ни о какой компенсации. Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, не совсем правильная, точнее говоря: совсем неправильная».

    Песков напомнил, что решение о выходе из состава Украины в 2014 году принял легитимный Верховный совет Крыма.

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    Ранее Земан с трибуны ПАСЕ назвал воссоединение Крыма с Россией свершившимся фактом, предложив Киеву добиться компенсации деньгами, нефтью или газом. В Госдуме сочли такое заявление странным, так как вопрос Крыма давно закрыт. Президент Украины Пётр Порошенко отверг идею «покупать и продавать Крым», но заявил, что готов обсудить второй референдум на полуострове, если Крым вернется в состав Украины.

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