Анастасия Заворотнюк отвела участника шоу «Ты супер! Танцы» в Школу-студию МХАТ

Застенчивый Ибрагим Вельхиев сначала оробел и скромно стоял у стенки. Еще пару месяцев назад он и не мечтал попасть на урок в Школу-студию МХАТ. И вот он здесь, да еще в компании Анастасии Заворотнюк., актриса: «Ребята давайте познакомимся! Меня Настей зовут, а парня моего зовут Ибрагимом, мы пришли посмотреть на ваше занятие, немного вам его подпортим, но не сильно».Дать Ибрагиму урок актерского мастерства Анастасия пообещала прямо на сцене проекта «Ты супер! Танцы». Зажигательная лезгинка убедила актрису, что у юноши талант. Уже после выступления артистка решила вместо личного урока сводить Ибрагима в родную альма-матер. Вместе они отправились на занятие к студентам-первокурсникам.Поначалу Ибрагим только молча наблюдал за разными упражнениями студентов, но уже через несколько минут освоился и попросил разрешения поучаствовать в игре на внимание и быстроту реакции, которая ему никак не давалась. Приходилось все время начинать сначала.Студенты-актеры ставили немые этюды. Нужно было мгновенно сориентироваться в предлагаемых обстоятельствах и вдвоем без слов сыграть небольшую сцену. После занятия Анастасия Заворотнюк познакомила Ибрагима с ректором школы-студии Игорем Золотовицким., ректор Школы-студии МХАТ: «У нас очень способный парень. Танцует лезгинку, горит! Мне кажется, он на меня на молодого похож. Я вот такой же был ушастый и стеснялся ушей».Золотовицкий пригласил Ибрагима через 3 года поступать во МХАТ, посоветовал много читать и ходить на спектакли.: «Кто-то должен помочь талантливому человеку поверить в свои силы. Ибрагим определенно обладает актерским талантом, харизмой, это видно. И если я могу, то почему не сделать, я считаю своим долгом, тем более мы сейчас семья на проекте „Ты супер! Танцы“».Анастасия Заворотнюк до сих пор считает годы, проведенные в Школе-студии МХАТ, лучшими в жизни.: «Это мой дом, здесь 4 года прожиты. Это не просто институт, сюда приходишь по любви, по любви приходишь в 9:00 и уходишь в 2:00 после всех репетиций. Но здесь интересно жить»., участник проекта «Ты супер! Танцы»: «Я много узнал, думал, тут все курсы будут такие скучные. Оказывается, весело тут».До поступления в институт у Ибрагима еще три года. Кажется, он уже сегодня всерьез задумался об актерской профессии.