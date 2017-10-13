Путин призвал бороться с ввозом санкционных продуктов с помощью электронных сертификатов

Самый эффективный способ борьбы с серым импортом продуктов — электронные сертификаты, заявил президент РФ.
Расширение использования электронных сертификатов на продукты поможет сократить импорт из стран, попавших под действие санкций. Об этом на совещании по развитию АПК заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает «Интерфакс».
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается серого импорта из санкционных стран. Самый эффективный способ (борьбы с ним) — это расширение использования электронных сертификатов. Сегодня их оформляется, к сожалению, очень мало — 9 млн таких сертификатов в месяц, а нужно 300 млн».
Президент также обратил внимание участников заседания на необходимость ускорить введение электронных сертификатов, так как в разных регионах эта работа идет с разной скоростью.
Владимир Путин: «Хочу обратиться к руководителям субъектов РФ, от вас многое здесь зависит, на вас возложена большая часть работы, в некоторых регионах работа идет, а в некоторых — почти нет. Прошу вас обратить на это внимание и ускорить решение данной задачи».
В пятницу Россельхознадзор выступил с инициативой запретить поставки томатов из Азии и Африки с белорусскими фитосанитарными сертификатами. Ведомство полагает, что под видом африканских и азиатских в Россию поступает продукция из стран, в отношении которых Россия ввела продуктовые контрсанкции. Как пояснили в Россельхознадзоре, в последнее время увеличились поставки в Белоруссию томатов из стран, в отношении которых действуют ограничительные меры, а также из стран Африки и Азии. При этом значительно выросли поставки помидоров из Белоруссии в РФ, место производства которых точно определить невозможно.
Владимир Путин, президент РФ: «Что касается серого импорта из санкционных стран. Самый эффективный способ (борьбы с ним) — это расширение использования электронных сертификатов. Сегодня их оформляется, к сожалению, очень мало — 9 млн таких сертификатов в месяц, а нужно 300 млн».
Президент также обратил внимание участников заседания на необходимость ускорить введение электронных сертификатов, так как в разных регионах эта работа идет с разной скоростью.
Владимир Путин: «Хочу обратиться к руководителям субъектов РФ, от вас многое здесь зависит, на вас возложена большая часть работы, в некоторых регионах работа идет, а в некоторых — почти нет. Прошу вас обратить на это внимание и ускорить решение данной задачи».
В пятницу Россельхознадзор выступил с инициативой запретить поставки томатов из Азии и Африки с белорусскими фитосанитарными сертификатами. Ведомство полагает, что под видом африканских и азиатских в Россию поступает продукция из стран, в отношении которых Россия ввела продуктовые контрсанкции. Как пояснили в Россельхознадзоре, в последнее время увеличились поставки в Белоруссию томатов из стран, в отношении которых действуют ограничительные меры, а также из стран Африки и Азии. При этом значительно выросли поставки помидоров из Белоруссии в РФ, место производства которых точно определить невозможно.
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