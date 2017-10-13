В Госдуме призвали снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

В Госдуме предложили привлекать к ответственности за особо тяжкие преступления с 12 лет.
Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет готовит первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.
Он отметил, что в последнее время приходит все больше новостей о тяжких преступлениях, совершенных подростками, которые для них остаются практически без последствий. Речь, в частности, идет об убийствах, изнасилованиях и преступлениях террористического характера.
При этом депутат предложил продолжать декриминализацию нетяжких статей, передает RT.
Он отметил, что в последнее время приходит все больше новостей о тяжких преступлениях, совершенных подростками, которые для них остаются практически без последствий. Речь, в частности, идет об убийствах, изнасилованиях и преступлениях террористического характера.
При этом депутат предложил продолжать декриминализацию нетяжких статей, передает RT.
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