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    В Госдуме призвали снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

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    • Фото: Никитин Николай / ТАСС
    В Госдуме призвали снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

    В Госдуме призвали снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

    В Госдуме призвали снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет
  • Фото: Никитин Николай / ТАСС

    • В Госдуме предложили привлекать к ответственности за особо тяжкие преступления с 12 лет.

    Законопроект о снижении возраста уголовной ответственности с 14 до 12 лет готовит первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Иван Сухарев.

    Он отметил, что в последнее время приходит все больше новостей о тяжких преступлениях, совершенных подростками, которые для них остаются практически без последствий. Речь, в частности, идет об убийствах, изнасилованиях и преступлениях террористического характера.

    При этом депутат предложил продолжать декриминализацию нетяжких статей, передает RT.

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