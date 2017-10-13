Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки

Главный символ Парижа закрыли для посетителей
из-за национальной забастовки.
Подняться на Эйфелеву башню у туристов не получится с полудня до позднего вечера, сообщается на официальном сайте достопримечательности.
Администрация принесла извинения за доставленные неудобства.
Отметим, что общенациональные протесты во Франции продолжаются уже несколько недель. Профсоюзы выступают против экономических реформ президента Макрона, которые предполагают масштабные сокращения рабочих мест в госсекторе.
Администрация принесла извинения за доставленные неудобства.
Отметим, что общенациональные протесты во Франции продолжаются уже несколько недель. Профсоюзы выступают против экономических реформ президента Макрона, которые предполагают масштабные сокращения рабочих мест в госсекторе.
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