Совфед: глобальная ПРО США может стать причиной превентивного удара

Председатель комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев заявил, что развертывание США глобальной системы ПРО представляет угрозу стратегической стабильности в мире.
По мнению Косачева, глобальный противоракетный проект США может создать предпосылки для мощного превентивного удара. Об этом сенатор написал на своей странице в Facebook.
Константин Косачев: «Опасность американских планов в том, что они могут на каком-то этапе создать иллюзию безнаказанности в случае нанесения, например, превентивного массированного удара. Или даже — и это, возможно, будет новым — молчаливое согласие с неким „приемлемым“ уровнем собственных потерь ради нанесения смертельного удара противнику, о чем не скажут даже своему населению. Вот это крайне опасно, и именно на такие опасности нужно обращать внимание политикам, СМИ и общественности всего мира».
При этом Косачев подчеркнул, что Россия примет все необходимые меры для совершенствования собственных средств преодоления ПРО, так как сейчас «система противоракетной обороны США способна перехватывать российские баллистические ракеты, выступая, тем самым, стратегическим оружием, взламывающим существующий паритет». По его словам, изменение паритета и является истинной целью США.
Константин Косачев: «Вкупе с имеющимися на базах ПРО США в Румынии и Польше универсальными пусковыми установками Мк-41, из которых могут осуществляться пуски противоракет и крылатых ракет, уточненные данные нашего Минобороны о возможностях информационно-разведывательных средств американской системы ПРО лишь подтверждают, что изменение партитета и есть истинная цель США».
Напомним, ранее представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил, что неограниченное развертывание системы противоракетной обороны США является вызовом глобальной безопасности и стимулом для гонки вооружений. По его словам, сейчас в Европе развернуто 60 американских противоракет и около 150 — в Азиатско-Тихоокеанском региональном сегменте ПРО.
В Госдуме, комментируя заявление Минобороны, отметили, что европейские государства, размещающие на своих территориях ПРО США, тем самым ставят под угрозу самих себя и свой народ.
Константин Косачев: «Опасность американских планов в том, что они могут на каком-то этапе создать иллюзию безнаказанности в случае нанесения, например, превентивного массированного удара. Или даже — и это, возможно, будет новым — молчаливое согласие с неким „приемлемым“ уровнем собственных потерь ради нанесения смертельного удара противнику, о чем не скажут даже своему населению. Вот это крайне опасно, и именно на такие опасности нужно обращать внимание политикам, СМИ и общественности всего мира».
При этом Косачев подчеркнул, что Россия примет все необходимые меры для совершенствования собственных средств преодоления ПРО, так как сейчас «система противоракетной обороны США способна перехватывать российские баллистические ракеты, выступая, тем самым, стратегическим оружием, взламывающим существующий паритет». По его словам, изменение паритета и является истинной целью США.
Константин Косачев: «Вкупе с имеющимися на базах ПРО США в Румынии и Польше универсальными пусковыми установками Мк-41, из которых могут осуществляться пуски противоракет и крылатых ракет, уточненные данные нашего Минобороны о возможностях информационно-разведывательных средств американской системы ПРО лишь подтверждают, что изменение партитета и есть истинная цель США».
Напомним, ранее представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил, что неограниченное развертывание системы противоракетной обороны США является вызовом глобальной безопасности и стимулом для гонки вооружений. По его словам, сейчас в Европе развернуто 60 американских противоракет и около 150 — в Азиатско-Тихоокеанском региональном сегменте ПРО.
В Госдуме, комментируя заявление Минобороны, отметили, что европейские государства, размещающие на своих территориях ПРО США, тем самым ставят под угрозу самих себя и свой народ.
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