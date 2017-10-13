В Подмосковье трое подростков арестованы за заказное убийство женщины

21-летний житель Подольска и трое подростков обвиняются в заказном убийстве 27-летней жительницы Костромской области.
По данным следствия, летом этого года молодой человек решил организовать убийство женщины, которой он должен был денег, и нашел исполнителей — троих 17-летних жителей Подольска.
Позднее обвиняемые, пообещав вернуть долг, вызвали женщину в безлюдное место, где насмерть забили ее металлическим предметом. Всего по телу и голове женщины было нанесено не менее 20 ударов. Тело погибшей обвиняемые закопали, после чего скрылись.
Во время допроса молодой человек и подростки полностью признали свою вину. По ходатайству следствия они взяты под стражу, сообщили в подмосковном управлении СК.
Позднее обвиняемые, пообещав вернуть долг, вызвали женщину в безлюдное место, где насмерть забили ее металлическим предметом. Всего по телу и голове женщины было нанесено не менее 20 ударов. Тело погибшей обвиняемые закопали, после чего скрылись.
Во время допроса молодой человек и подростки полностью признали свою вину. По ходатайству следствия они взяты под стражу, сообщили в подмосковном управлении СК.
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