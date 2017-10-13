В Приморье решают вопрос с беспризорными отелями-долгостроями

Власти Приморья, инвесторы и Следственный комитет решают судьбу двух дорогих отелей Владивостока. Здания начали возводить без малого 10 лет назад, но для гостей города свои двери элитная недвижимость так и не открыла. Шли годы, росли строительные сметы, копились уголовные дела.

Объект не достроили, а его уже ремонтируют. Гостиница в самом центре Владивостока, которую возводят почти 8 лет, снова угодила в городские анекдоты. И только строителям отеля явно не до смеха. Самый известный в Приморье долгострой проинспектировал недавно назначенный глава региона.



В 2012 году у гостиницы был все тот же силуэт, но трудились здесь другие подрядчики. Пятизвездочный отель с живописным видом на бухту обещали открыть к саммиту АТЭС, все 250 номеров предназначались для ВИП-гостей международного форума. Громкий проект исправно финансировали региональные власти, но в срок строители так и не уложились.



С тех пор на завершение объекта, который уже тогда обошелся казне в полмиллиарда рублей, застройщик из года в год просил еще денег. Однако с отчетами по расходам возникли проблемы. Оказалось, что с самого начала стройки проектно-сметная документация не проходила госэкспертизу.



Артём Самсонов, депутат Законодательного собрания Приморского края: «Нет проекта, не посчитано, сколько нужно денег. Мы деньги выделяем, они делают, а потом оказывается, что сделали неправильно. Приходит новый подрядчик, ломает все, что сделали, и строит по новой».



У депутата Самсонова сохранились фотографии трехлетней давности. Судя по изображениям, холл гостиницы был практически готов, оставались последние штрихи. Однако теперь на этом месте снова пыль столбом, отделочных материалов как не бывало, отовсюду торчат провода, на стенах — узбекско-русский разговорник.



Нынешний подрядчик уверяет, что на этот раз глобальной переделки потребовал будущий владелец гостиницы. Американская компания, управляющая сетью элитных отелей по всему миру, дескать, поменяла концепцию дизайна и внесла коррективы в техрегламент. Смета увеличилась вдвое, но очередной дедлайн был традиционно сорван. В последний раз гостиницы обещали открыть к прошедшему сентябрю.



Судьбу пятизвездочного отеля повторил еще один роскошный долгострой, расположенный на берегу Амурского залива. Степень его готовности — около 80%, но работы заморозили еще 4 года назад. Когда материалы начали ветшать, краевые власти приняли решение продать отель в том состоянии, в каком он есть.



Торги проводились несколько раз, но интерес к недострою никто не проявил. Очередной аукцион должен состояться в ноябре, однако лот стоимостью 4 миллиарда рублей новый глава региона назвал «подарком буржую за бесценок». Подробности — В репортаже корреспондента НТВ Сергея Анцигина.