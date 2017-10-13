В Калифорнии почтальон развозил почту в полностью сгоревшем городе: видео

Американский фотограф Дуглас Трон при помощи дрона снял, как почтальон развозит почту по сгоревшему городу
Санта-Роза в Калифорнии.
На кадрах видео видно, как по улицам практически полностью сгоревшего города движется автомобиль почтовой службы. При этом сотрудник почты кладет письма в уцелевшие почтовые ящики.
В середине видео автомобиль выезжает на улицу, с одной стороны которой выгорели все постройки, а на противоположной стороне дома остались целыми, возле некоторых из них припаркованы машины.
Напомним, в минувшие выходные в Калифорнии начались мощные лесные пожары. Погибли более 30 человек, около 400 пропали без вести. Огонь уничтожил целые поселения. Дотла сгорели более 1,5 тысячи особняков, а в долине Сонома пострадали виноградники и винодельни, изготавливающие знаменитое калифорнийское вино.
Леса горят в Калифорнии практически каждый год из-за жары, сухой погоды и сильного ветра, но в этом году пожары стали крупнейшими за последние почти 100 лет.
В середине видео автомобиль выезжает на улицу, с одной стороны которой выгорели все постройки, а на противоположной стороне дома остались целыми, возле некоторых из них припаркованы машины.
Напомним, в минувшие выходные в Калифорнии начались мощные лесные пожары. Погибли более 30 человек, около 400 пропали без вести. Огонь уничтожил целые поселения. Дотла сгорели более 1,5 тысячи особняков, а в долине Сонома пострадали виноградники и винодельни, изготавливающие знаменитое калифорнийское вино.
Леса горят в Калифорнии практически каждый год из-за жары, сухой погоды и сильного ветра, но в этом году пожары стали крупнейшими за последние почти 100 лет.
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