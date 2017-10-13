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    С Плесецка стартовала ракета «Рокот» с европейским спутником Sentinel

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    • Фото: Моргунов Андрей / ТАСС
    С Плесецка стартовала ракета «Рокот» с европейским спутником Sentinel

    С Плесецка стартовала ракета «Рокот» с европейским спутником Sentinel

    С Плесецка стартовала ракета «Рокот» с европейским спутником Sentinel
  • Фото: Моргунов Андрей / ТАСС

    • Ракета-носитель «Рокот» с европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p и разгонным блоком «Бриз- КМ» запущена с космодрома Плесецк.

    Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, ракета стартовала 13 октября в 12:28 мск. Пуск ракеты осуществил боевой расчет Космических войск.

    В настоящий момент разгонный блок «Бриз-КМ» с европейским спутником уже отделился от ракеты. Выведение космического аппарата на расчетную орбиту займет около полутора часов.

    Sentinel-5 Precursor станет шестым спутником из семейства Sentinel, запущенным в рамках программы Copernicus. Аппарат будет следить за химическим составом атмосферы и изменением климата на Земле, в частности будет брать пробы озона, диоксида азота, метана и других газов с более высокой степенью детализации, чем предыдущие аппараты, сообщает ТАСС.

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