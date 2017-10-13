Главный судмедэксперт Москвы покинул свой пост

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судебно-медицинский эксперт Москвы Евгений Кильдюшов освобожден от занимаемой должности.
Как уточнили в столичном департаменте здравоохранения, Кильдюшов сам написал заявление об отставке.
Кильдюшов ситуацию комментировать отказался, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что главный судмедэксперт Москвы может быть уволен в связи с уголовным делом о халатности. Оно было возбуждено после того, как 12 сотрудников моргов заразились туберкулезом из-за отсутствия нормальной вентиляции. При этом сообщалось об обысках в Бюро судебно-медицинской экспертизы.
Кильдюшов ситуацию комментировать отказался, передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что главный судмедэксперт Москвы может быть уволен в связи с уголовным делом о халатности. Оно было возбуждено после того, как 12 сотрудников моргов заразились туберкулезом из-за отсутствия нормальной вентиляции. При этом сообщалось об обысках в Бюро судебно-медицинской экспертизы.
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