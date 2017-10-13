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    Главный судмедэксперт Москвы покинул свой пост

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    • Фото: rsmu.ru
    Главный судмедэксперт Москвы покинул свой пост

    Главный судмедэксперт Москвы покинул свой пост

    Главный судмедэксперт Москвы покинул свой пост
  • Фото: rsmu.ru

    • Главный судебно-медицинский эксперт Москвы Евгений Кильдюшов освобожден от занимаемой должности.

    Как уточнили в столичном департаменте здравоохранения, Кильдюшов сам написал заявление об отставке.

    Кильдюшов ситуацию комментировать отказался, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что главный судмедэксперт Москвы может быть уволен в связи с уголовным делом о халатности. Оно было возбуждено после того, как 12 сотрудников моргов заразились туберкулезом из-за отсутствия нормальной вентиляции. При этом сообщалось об обысках в Бюро судебно-медицинской экспертизы.

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