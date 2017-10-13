Социологи выяснили, сколько денег нужно россиянам для счастья

По данным опроса Фонда Общественное мнение, для счастья россиянам нужна зарплата в 50 тысяч рублей в месяц.
При этом, чтобы считаться богатыми, по мнению опрошенных, нужно зарабатывать в среднем 100 тысяч рублей в месяц. Участники опроса также считают, что число богатых составляет не более 10% от общего населения страны, а бедных — 61–70%.
Количество людей, полагающих, что в России большая разница между богатыми и бедными, уменьшилось на 4%. На 7% снизилось и число тех, кому кажется, что разрыв в доходах между богатыми и бедными увеличивается. Причем 63% высказали мнение, что этот разрыв тормозит развитие страны.
Также выяснилось, что 50% опрошенных считают богатство причиной развития худших качеств человека. В том, что бедность делает человека хуже, уверены 37%, столько же опрошенных полагают, что она никак не влияет на моральные качества человека, а 13% думают, что помогает людям стать лучше, передает РИА Новости.
Количество людей, полагающих, что в России большая разница между богатыми и бедными, уменьшилось на 4%. На 7% снизилось и число тех, кому кажется, что разрыв в доходах между богатыми и бедными увеличивается. Причем 63% высказали мнение, что этот разрыв тормозит развитие страны.
Также выяснилось, что 50% опрошенных считают богатство причиной развития худших качеств человека. В том, что бедность делает человека хуже, уверены 37%, столько же опрошенных полагают, что она никак не влияет на моральные качества человека, а 13% думают, что помогает людям стать лучше, передает РИА Новости.
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