Влюбленный подросток подстрелил сверстника в саратовской гимназии

Саратовский школьник случайно ранил ровесника из пневматического пистолета.
Во время ссоры 15-летний подросток выстрелил в своего соперника. В результате пострадавший ученик был госпитализирован.
Как отмечает РИА Новости, инцидент произошел в гимназии №34. Стрелявший школьник добровольно сдал оружие охраннику.
По данным местных СМИ, причиной конфликта между молодыми людьми стал спор из-за девочки, в которую влюблены оба участника инцидента. Также отмечается, что школьник самостоятельно приобрел пневматический пистолет в одном из торговых центров города.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Родители участников конфликта будут привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Подростков же поставят на профилактический учет. Ранее они не попадали в поле зрения полиции.
Как отмечает РИА Новости, инцидент произошел в гимназии №34. Стрелявший школьник добровольно сдал оружие охраннику.
По данным местных СМИ, причиной конфликта между молодыми людьми стал спор из-за девочки, в которую влюблены оба участника инцидента. Также отмечается, что школьник самостоятельно приобрел пневматический пистолет в одном из торговых центров города.
Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Родители участников конфликта будут привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Подростков же поставят на профилактический учет. Ранее они не попадали в поле зрения полиции.
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