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    Влюбленный подросток подстрелил сверстника в саратовской гимназии

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    Влюбленный подросток подстрелил сверстника в саратовской гимназии

    Влюбленный подросток подстрелил сверстника в саратовской гимназии

    Саратовский школьник случайно ранил ровесника из пневматического пистолета.

    Во время ссоры 15-летний подросток выстрелил в своего соперника. В результате пострадавший ученик был госпитализирован.

    Как отмечает РИА Новости, инцидент произошел в гимназии №34. Стрелявший школьник добровольно сдал оружие охраннику.

    По данным местных СМИ, причиной конфликта между молодыми людьми стал спор из-за девочки, в которую влюблены оба участника инцидента. Также отмечается, что школьник самостоятельно приобрел пневматический пистолет в одном из торговых центров города.

    Сейчас по факту происшествия проводится проверка. Родители участников конфликта будут привлечены к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Подростков же поставят на профилактический учет. Ранее они не попадали в поле зрения полиции.

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