Гусар вызвал Жириновского на дуэль и полетел в Москву соблазнять Поклонскую

В уральской столице гусар Ярослав Ширшиков написал песню для депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской, сам исполнил ее и решил во что бы то ни стало разыскать бывшего крымского прокурора.
Музыкальное признание в любви автор разместил в соцсети Facebook, после чего отправился в Москву искать встречи с Поклонской и Владимиром Жириновским, которого ранее вызвал на дуэль.
Ярослав Ширшиков: «Как мужчине, живущему на расстоянии, будучи незнакомым, соблазнять любимую женщину? Я написал вальс. Вот сижу у себя дома в Екатеринбурге, собрал сумку, сейчас еду в аэропорт Кольцово, вылетаю в Москву искать встречи с Натальей».
По информации РИА Новости, Ярослав Ширшиков уже месяц влюблен в Поклонскую.
Ярослав Ширшиков: «Во-первых, она мне как женщина давно нравится. Я видел ее фотографии, видеоинтервью. Я обратил внимание, что на нее началась травля, и просто как мужчина решил заступиться за нее сначала. Опубликовал пост. Потом смотрю, еще один достойный гражданин заступился за нее — Рамзан Ахматович Кадыров. Я попросил его поддержки. И понял, что мне эта женщина стала совершенно не безразлична, поэтому решил добиться ее и оградить от нападок».
По словам Ширшикова, он пытался связаться с Поклонской в Интернете.
Ярослав Ширшиков: «Я пишу ей в Facebook, она пока не отвечает. Но она депутат Государственной думы, занятая, я понимаю. Я надеюсь, что она обратит внимание рано или поздно. Смелость города берет».
Но встреча с пока незнакомой возлюбленной — не единственное, что заставило уральского гусара отправиться в столицу. Он рассказал о том, что вызвал на дуэль лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который нелестно отозвался о Наталье Поклонской.
Ярослав Ширшиков: «Меня совершенно оскорбило, как Владимир Вольфович отозвался о Наталье, когда я уже испытывал к ней самые светлые чувства. Что это за высказывание в адрес женщины, хрупкой девушки, тем более. Это меня оскорбило. Я его публично вызвал на дуэль. Ответа пока не получил, но с ним я буду искать встречи в Москве обязательно. Я ему брошу перчатку в лицо».
В посвященных Поклонской стихах, подписанных «ротмистром Ширшиковым», есть такие строки:
И падали листья,
Мы плакали вместе с дождем,
На ваш Facebook я адресую
Все мои письма,
Написанные душой.
Влюбленный гусар признался, чем его привлекла Поклонской. По словам Ширшикова, его покорило, что «она такая маленькая, милая, хрупкая и такая отважная».
Ярослав Ширшиков: «Как мужчине, живущему на расстоянии, будучи незнакомым, соблазнять любимую женщину? Я написал вальс. Вот сижу у себя дома в Екатеринбурге, собрал сумку, сейчас еду в аэропорт Кольцово, вылетаю в Москву искать встречи с Натальей».
По информации РИА Новости, Ярослав Ширшиков уже месяц влюблен в Поклонскую.
Ярослав Ширшиков: «Во-первых, она мне как женщина давно нравится. Я видел ее фотографии, видеоинтервью. Я обратил внимание, что на нее началась травля, и просто как мужчина решил заступиться за нее сначала. Опубликовал пост. Потом смотрю, еще один достойный гражданин заступился за нее — Рамзан Ахматович Кадыров. Я попросил его поддержки. И понял, что мне эта женщина стала совершенно не безразлична, поэтому решил добиться ее и оградить от нападок».
По словам Ширшикова, он пытался связаться с Поклонской в Интернете.
Ярослав Ширшиков: «Я пишу ей в Facebook, она пока не отвечает. Но она депутат Государственной думы, занятая, я понимаю. Я надеюсь, что она обратит внимание рано или поздно. Смелость города берет».
Но встреча с пока незнакомой возлюбленной — не единственное, что заставило уральского гусара отправиться в столицу. Он рассказал о том, что вызвал на дуэль лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который нелестно отозвался о Наталье Поклонской.
Ярослав Ширшиков: «Меня совершенно оскорбило, как Владимир Вольфович отозвался о Наталье, когда я уже испытывал к ней самые светлые чувства. Что это за высказывание в адрес женщины, хрупкой девушки, тем более. Это меня оскорбило. Я его публично вызвал на дуэль. Ответа пока не получил, но с ним я буду искать встречи в Москве обязательно. Я ему брошу перчатку в лицо».
В посвященных Поклонской стихах, подписанных «ротмистром Ширшиковым», есть такие строки:
И падали листья,
Мы плакали вместе с дождем,
На ваш Facebook я адресую
Все мои письма,
Написанные душой.
Влюбленный гусар признался, чем его привлекла Поклонской. По словам Ширшикова, его покорило, что «она такая маленькая, милая, хрупкая и такая отважная».
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