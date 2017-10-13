У безработного на улице в центре Москвы украли 200 тыс. долларов

Трое неизвестных выхватили у мужчины в центре Москвы рюкзак, в котором лежали 200 тыс. долларов.
В центре Москвы трое неизвестных ограбили безработного 41-летнего мужчину. Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД, грабители избили мужчину и отобрали у него рюкзак, в котором лежали 200 тысяч долларов. Затем нападавшие скрылись на черном Mercedes. Инцидент произошел на Большой Пионерской улице.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Уточняется, что ущерб составил более 11,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело о грабеже. Уточняется, что ущерб составил более 11,5 млн рублей.
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