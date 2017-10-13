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    Турецкие танки пересекли границу Сирии

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    • Фото: Reuters © 2017, Umit Bektas
    Турецкие танки пересекли границу Сирии

    Турецкие танки пересекли границу Сирии

    Турецкие танки пересекли границу Сирии
  • Фото: Reuters © 2017, Umit Bektas

    • Военный контингент Турции вошел на территорию сирийской провинции Идлиб.

    Военнослужащие и бронетехника разместились в Идлибе и начали установку наблюдательных пунктов. В Генштабе Турции сообщили, что контингент будет контролировать зону деэскалации в рамках соглашений в Астане. В Анкаре подчеркнули, что все действия военных координируются с Москвой.

    По данным РИА Новости, в состав контингента входят восемь танков, пятьдесят бронетранспортеров и около двухсот военных. Перед тем как ввести в военных в Сирию, Турция провела разведывательную операцию, продолжавшуюся с 8 по 11 октября.

    смотретьРоссия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии
    Россия, Турция и Иран объявили о создании четырех зон деэскалации в Сирии
    Напомним, в провинции Идлиб создана одна из четырех зон деэскалации. Согласно договоренностям в Астане, контролировать перемирие в этой зоне будут военные полицейские России, Турции и Ирана. Каждая из стран разместит в Идлибе контингенты численностью по 500 человек. По словам премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, турецкие военные разместятся внутри зоны деэскалации в Идлибе, а российские силы — по ее внешнему периметру.


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