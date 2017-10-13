В Москве стартовал четвертый чемпионат МВД по боевому самбо

Вчера в Центре спорта и образования «Самбо-70» начался четвертый лично-командный чемпионат Министерства внутренних дел Российской Федерации по боевому самбо среди территориальных подразделений органов внутренних дел. В состязаниях принимают участие более 300 сотрудников полиции из 46 регионов страны.

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Церемонию открытия украсили тематическое лазерное шоу, танцевальное представление с участием гимнасток, а также выступление заслуженной артистки России Ирины Савицкой. Старт состязаниям дал начальник ДГСК МВД России генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Кубышко.



Владимир Кубышко: «Обратите внимание на высокий квалификационный уровень участников соревнования. На борцовский ковер выходят чемпионы мира, чемпионы России, мастера спорта Российской Федерации. Этому виду спорта в Министерстве внутренних дел придается особое значение, он является прикладным и актуальным, а также вырабатывает высочайшую степень готовности сотрудников полиции к выполнению стоящих перед ними оперативно-служебных задач по охране общественного порядка. Самбо развивает волевые качества, готовность к преодолению непростых ситуаций и защите граждан от посягательств на их права в любой обстановке».



Организаторы постарались провести открытие турнира зрелищно и эффектно. В огромном спортивном зале гас свет, ведущий объявлял имена самбистов. Они выходили на ковер через светящиеся ворота в клубах искусственного дыма под торжественную музыку и аплодисменты зрителей. Затем загорался свет, и спортсмены приступали к схватке.



В течение трех дней компетентные судьи определят сильнейших спортсменов в девяти весовых категориях. Победителями первого дня соревнований стали Владимир Ламанов (УМВД России по Рязанской области) — в весовой категории 52 кг, Рустам Конзошев (УМВД России по Вологодской области) — 57 кг, Рашад Мурадов (МВД по Р. Башкортостан) — 68 кг и Мурад Керимов (ГУ МВД России по г. Москве) — 82 кг. Им, а также бронзовым и серебряным призерам чемпионата, были вручены медали и ценные подарки.



Первый всероссийский чемпионат МВД России по боевому самбо проводился в Санкт-Петербурге в 2014 году. За четыре года этот вид спорта получил новый импульс развития в российской полиции.