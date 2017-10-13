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    Google скрыла фото коричневого монстра из-за жалоб пользователей

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    • Фото: Google Maps
    Google скрыла фото коричневого монстра <nobr>из-за</nobr> жалоб пользователей

    Google скрыла фото коричневого монстра из-за жалоб пользователей

    Google скрыла фото коричневого монстра <nobr>из-за</nobr> жалоб пользователей
  • Фото: Google Maps

    • Google скрыла из панорам Street View изображение загадочного существа на балконе жилого дома во французском городе Нанси.

    Фотографию, на которой запечатлена странная коричневая фигура с длинными волосами и большими глазами, обнаружил один из пользователей сервиса. После этого снимок был растиражирован в соцсетях и вызвал бурную реакцию у интернет-сообщества.

    Некоторые пользователи утверждали, что существо похоже на инопланетянина, привидение или сказочного монстра. Другие предполагали, что фигуру сделали специально — для ритуалов или устрашения прохожих.

    При этом многие заявляли, что фото их пугает. В итоге администрация Google решила скрыть снимок из панорам Street View «из соображений цензуры». Сама фотография по-прежнему доступна, однако коричневого монстра на ней нет, сообщает Express.

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