Google скрыла фото коричневого монстра из-за жалоб пользователей

Google скрыла из панорам Street View изображение загадочного существа на балконе жилого дома во французском городе Нанси.
Фотографию, на которой запечатлена странная коричневая фигура с длинными волосами и большими глазами, обнаружил один из пользователей сервиса. После этого снимок был растиражирован в соцсетях и вызвал бурную реакцию у интернет-сообщества.
Некоторые пользователи утверждали, что существо похоже на инопланетянина, привидение или сказочного монстра. Другие предполагали, что фигуру сделали специально — для ритуалов или устрашения прохожих.
При этом многие заявляли, что фото их пугает. В итоге администрация Google решила скрыть снимок из панорам Street View «из соображений цензуры». Сама фотография по-прежнему доступна, однако коричневого монстра на ней нет, сообщает Express.
Некоторые пользователи утверждали, что существо похоже на инопланетянина, привидение или сказочного монстра. Другие предполагали, что фигуру сделали специально — для ритуалов или устрашения прохожих.
При этом многие заявляли, что фото их пугает. В итоге администрация Google решила скрыть снимок из панорам Street View «из соображений цензуры». Сама фотография по-прежнему доступна, однако коричневого монстра на ней нет, сообщает Express.
Комментарии