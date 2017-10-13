Gett заподозрила «Яндекс.Такси» в сборе данных о смартфонах клиентов

Сервис услуг такси Gett обратился в ФАС с жалобой на «Яндекс.Такси». Компания подозревает конкурента в слежке за смартфонами клиентов.
Сервис по заказу такси Gett подал на «Яндекс.Такси» жалобу в Федеральную антимонопольную службу. Как сообщают «Ведомости», Gett подозревает, что в приложении «Яндекс.Такси» имеется скрытая функция, которая позволяет обнаружить на смартфоне клиента приложения конкурентов. Если «Яндекс.Такси» не единственное приложение для вызова такси, сервис снижал цены на поездки.
Собственное расследование Gett провела после того, как один из пользователей написал в Facebook, что, когда он установил на свой смартфон Gett, услуги «Яндекс.Такси» подешевели.
В ФАС подтвердили получение письма с жалобой от Gett. Как сообщила ТАСС начальник управления связи и информационных технологий службы Елена Заева, жалоба будет рассмотрена в течение месяца. В случае необходимости срок рассмотрения будет продлен, но не больше, чем на 2 месяца.
В «Яндекс.Такси» обвинения Gett отвергли, заявив, что компания не имеет расширенного доступа к информации о пользователях приложения и стоимость услуг не зависит от цен конкурентов.
Собственное расследование Gett провела после того, как один из пользователей написал в Facebook, что, когда он установил на свой смартфон Gett, услуги «Яндекс.Такси» подешевели.
В ФАС подтвердили получение письма с жалобой от Gett. Как сообщила ТАСС начальник управления связи и информационных технологий службы Елена Заева, жалоба будет рассмотрена в течение месяца. В случае необходимости срок рассмотрения будет продлен, но не больше, чем на 2 месяца.
В «Яндекс.Такси» обвинения Gett отвергли, заявив, что компания не имеет расширенного доступа к информации о пользователях приложения и стоимость услуг не зависит от цен конкурентов.
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