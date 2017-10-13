РФ запрещает ввоз африканских и азиатских томатов, идущих через Белоруссию

Россельхознадзор принял меры в связи с резким увеличением поставок белорусских томатов в Россию.
Россельхознадзор обратился к Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Белоруссии с предложением прекратить с 16 октября поставки томатов из 9 стран Азии и Африки в РФ в сопровождении белорусских реэкспортных фитосанитарных сертификатов. Речь, в частности, идет о Гвинее, Йемене, Танзании, Ливане, Судане, Сирии, Джибути, Бангладеш и Замбии.
Дело в том, что в ведомстве подозревают, что на самом деле под видом африканских и азиатских томатов в РФ из Белоруссии поступает продукция стран, в отношении которых Россия ввела продуктовые контрсанкции.
Как пояснили Россельхознадзоре, в последнее время увеличились поставки в Белоруссию томатов из стран, в отношении которых действуют ограничительные меры, а также из стран Африки и Азии. При этом значительно выросли поставки помидоров из Белоруссии в РФ, место производства которых точно определить невозможно.
При этом импорт помидоров с оригинальными фитосанитарными документами Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш и Замбии допускается, отметили в Россельхознадзоре.
Дело в том, что в ведомстве подозревают, что на самом деле под видом африканских и азиатских томатов в РФ из Белоруссии поступает продукция стран, в отношении которых Россия ввела продуктовые контрсанкции.
Как пояснили Россельхознадзоре, в последнее время увеличились поставки в Белоруссию томатов из стран, в отношении которых действуют ограничительные меры, а также из стран Африки и Азии. При этом значительно выросли поставки помидоров из Белоруссии в РФ, место производства которых точно определить невозможно.
При этом импорт помидоров с оригинальными фитосанитарными документами Гвинеи, Йемена, Танзании, Ливана, Судана, Сирии, Джибути, Бангладеш и Замбии допускается, отметили в Россельхознадзоре.
Комментарии