В центре Москвы перекроют улицы для Фестиваля молодежи и студентов

На нескольких улицах в центре Москвы перекроют движение автотранспорта в связи с подготовкой и проведением
парада-карнавала в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
По данным пресс-службы столичного департамента транспорта, улицы в центре столицы будут перекрыты 13 и 14 октября.
Уточняется, что с 6:00 13 октября до 18:00 14 октября будет перекрыта площадь Васильевский Спуск.
Также 14 октября движение ограничат на улицах Варварка и Ильинка, на Ипатьевском, Никольском и Рыбном переулках, на Москворецкой набережной — от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на Кремлевской набережной — от Большого Москворецкого моста до Пречистенской набережной, на улице Ленивка — от Пречистенской набережной до улицы Волхонка.
Кроме того, закроют проезд на участке Соймоновского проезда — от Пречистенской набережной до улицы Волхонка, на Пречистенской набережной и съезде с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную. Частично перекроют Большой Москворецкий мост, Фрунзенскую набережную, улицу Тимура Фрунзе, 1-ю, 2-ю и 3-ю Фрунзенскую улицы, а также Крымский и Новокрымский проезды.
Нельзя будет проехать в Турчаниновом, Хилковом, Коробейниковом, 1-м Зачатьевском, Курсовом и 3-м Обыденском переулках. Также будут действовать перекрытия на Лужнецкой набережной, улице Лужники от Новодевичьей набережной до Лужнецкой набережной, а также на улице Хамовнический Вал.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Москве и Сочи 14–22 октября. Программа фестиваля начнется в Москве 14 октября парадом-карнавалом гостей по маршруту протяженностью 8 км — от площади Васильевский спуск по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса «Лужники». По данным организаторов, в шествии примут участие профессиональные коллективы и до 45 тысяч студентов московских вузов.
Уточняется, что с 6:00 13 октября до 18:00 14 октября будет перекрыта площадь Васильевский Спуск.
Также 14 октября движение ограничат на улицах Варварка и Ильинка, на Ипатьевском, Никольском и Рыбном переулках, на Москворецкой набережной — от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на Кремлевской набережной — от Большого Москворецкого моста до Пречистенской набережной, на улице Ленивка — от Пречистенской набережной до улицы Волхонка.
Кроме того, закроют проезд на участке Соймоновского проезда — от Пречистенской набережной до улицы Волхонка, на Пречистенской набережной и съезде с Большого Каменного моста на Кремлевскую набережную. Частично перекроют Большой Москворецкий мост, Фрунзенскую набережную, улицу Тимура Фрунзе, 1-ю, 2-ю и 3-ю Фрунзенскую улицы, а также Крымский и Новокрымский проезды.
Нельзя будет проехать в Турчаниновом, Хилковом, Коробейниковом, 1-м Зачатьевском, Курсовом и 3-м Обыденском переулках. Также будут действовать перекрытия на Лужнецкой набережной, улице Лужники от Новодевичьей набережной до Лужнецкой набережной, а также на улице Хамовнический Вал.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в Москве и Сочи 14–22 октября. Программа фестиваля начнется в Москве 14 октября парадом-карнавалом гостей по маршруту протяженностью 8 км — от площади Васильевский спуск по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до спортивного комплекса «Лужники». По данным организаторов, в шествии примут участие профессиональные коллективы и до 45 тысяч студентов московских вузов.
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