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    В Башкирии автомобиль протаранил толпу школьников, есть пострадавшие

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    В Башкирии автомобиль протаранил толпу школьников, есть пострадавшие

    В Башкирии автомобиль протаранил толпу школьников, есть пострадавшие

    Четверо детей пострадали в результате наезда легкового автомобиля на группу школьников в Башкирии.

    ДТП произошло в селе Япрыково в Туймазинском районе Башкирии. Легковушка наехала на группу детей, которые вместе с педагогом возвращались с экскурсии. В группе было 12 школьников, четверо из них были направлены в больницу с травмами.

    Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

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