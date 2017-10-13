В Башкирии автомобиль протаранил толпу школьников, есть пострадавшие

Четверо детей пострадали в результате наезда легкового автомобиля на группу школьников в Башкирии.
ДТП произошло в селе Япрыково в Туймазинском районе Башкирии. Легковушка наехала на группу детей, которые вместе с педагогом возвращались с экскурсии. В группе было 12 школьников, четверо из них были направлены в больницу с травмами.
Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства ДТП выясняются, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
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