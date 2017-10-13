В Татарстане спиртзавод отравил жизнь целой деревне

Жители деревни Соловцово в Татарстане сегодня объявили войну алкоголю. Но речь не о пьянстве. На местные поля сливают отходы производства спирта. Цистерны, едущие вереницами, уже испортили лес, пруд и реку, где чистая вода в них превратилась в отраву.

Отходы спиртового производства сцеживают прямо на землю в промышленных масштабах. Здесь губят людей не пиво и не вода, а барда — отходы производства соседнего спиртзавода. Жители деревни Соловцово от такого вынужденного пьянства совсем осоловели.



Еще несколько лет назад в местных водоемах водилась рыба, а теперь все вымерло. Вместо чистой и прозрачной воды — спиртовые берега и резкий запах. Химические отходы стекают в пруд с соседних полей. Дальше зелье проделывает сложный путь до конечного потребителя.



От алкогольных паров здесь даже природа почернела. Вместо золотой осени — коричневый лес. В окрестных населенных пунктах теперь не только рыбе, но и людям воздуха не хватает.



Деревенские жители уверены, что химическую гадость на землю льют из экономии. Водка местного производства — мечта алкоголика, потому что недорогая. На очистные сооружения десятилетиями денег нет. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.