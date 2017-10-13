В Сочи волонтеры готовы к приему гостей Всемирного фестиваля молодежи и студентов

До открытия Всемирного фестиваля молодежи и студентов осталось менее суток. Уже в субботу на улицах Москвы пройдет парад-карнавал , но основные мероприятия состоятся в сочинском Олимпийском парке в воскресенье. Участниками молодежного форума станут 20 тысяч человек из более 180 стран. Помогать им будут волонтеры, которые прошли тщательную подготовку.

Тренинг командообразования больше напоминает игру, чем серьезный психологических тест. Открытость — главный критерий, по которому отбирали волонтеров.



Брилиант Салахова вместе с внучкой прошли строгий отбор, почти как в университет, и попали в список из 5 тысяч волонтеров, работающих на фестивале. Аделя за свои 20 лет уже успела потрудиться на многих серьезных мероприятиях, но в Сочи, да еще и с бабушкой, оказалась впервые.



Перед началом фестиваля свои делегации в Сочи отправили 85 регионов. Белла Эльдарова учится в дагестанском госуниверситете. Несколько месяцев назад она подала заявку и теперь в числе 40 лучших студентов едет к Черному морю. В дорогу девушку собирали в дорогу всей семьей.



Молодежи и студентам на фестивале в Сочи будут помогать опытные волонтеры в возрасте. Языковой барьер — не помеха. Уве Дурак — из Германии. Он отлично знает русский и уже больше 40 лет участвует во всех фестивалях. У себя дома мужчина даже поет на русском. Подробности — в репортаже корреспондента Андрея Михайлова.