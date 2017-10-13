СМИ узнали о взлете оптовых цен на красную икру

Любителям красной икры вскоре придется раскошеливаться. Этот продукт в оптовой закупке уже подорожал в полтора раза, поэтому скоро закономерно вырастут розничные цены.
Оптовые цены на красную икру в России заметно поднялись. Как пишут «Известия», со ссылкой на данные Рыбного союза, за последние полгода они увеличились с 2 тысяч рублей за килограмм до 3 тысяч.
Эксперты объясняют это ростом затрат на переработку и сокращением вылова. К тому же производители стали больше продавать деликатеса за границу, где они могут реализовывать икру дороже.
В итоге цены на прилавках для российских покупателей вскоре могут подняться вслед за оптовыми. Причем одни эксперты говорят, что это будет рекордный рост, а другие называют цифру в 10%.
Эксперты объясняют это ростом затрат на переработку и сокращением вылова. К тому же производители стали больше продавать деликатеса за границу, где они могут реализовывать икру дороже.
В итоге цены на прилавках для российских покупателей вскоре могут подняться вслед за оптовыми. Причем одни эксперты говорят, что это будет рекордный рост, а другие называют цифру в 10%.
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