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    Пожар в подмосковном Чехове потушен: торговый центр выгорел дотла. МЧС, Московская область, магазины, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПожар в подмосковном Чехове потушен: торговый центр выгорел дотла

    Пожар в подмосковном Чехове потушен: торговый центр выгорел дотла

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    Пожар в подмосковном Чехове потушен: торговый центр выгорел дотла

    Пожар в подмосковном Чехове потушен: торговый центр выгорел дотла

    Пожар в подмосковном Чехове потушен: торговый центр выгорел дотла

      В подмосковном Чехове выясняют причины сильного пожара в торговом центре. Минувшей ночью здание выгорело дотла.

      Локализовать огонь удалось только к утру, сейчас пламя потушено, территория вокруг здания оцеплена, движение на ближайших трассах затруднено. Пострадавших нет.

      Пожар в комплексе, где находились супермаркет и множество магазинов, начался в салоне автозапчастей. Там вспыхнули смазочные материалы. Огонь распространялся стремительно, площадь возгорания достигала 3 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля. Сейчас на месте ЧП работает пожарная лаборатория, специалисты оценивают уровень содержания продуктов горения в воздухе.

      смотретьВ Подмосковье пылает торговый центр
      В Подмосковье пылает торговый центр
      Это уже не первый масштабный пожар под Москвой за последнюю неделю. В минувшее воскресенье на 65-м километре МКАД сгорел большой строительный рынок. Ущерб оценили в 4 миллиарда рублей.

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