Пожар в подмосковном Чехове потушен: торговый центр выгорел дотла

В подмосковном Чехове выясняют причины сильного пожара в торговом центре. Минувшей ночью здание выгорело дотла.
Локализовать огонь удалось только к утру, сейчас пламя потушено, территория вокруг здания оцеплена, движение на ближайших трассах затруднено. Пострадавших нет.
Пожар в комплексе, где находились супермаркет и множество магазинов, начался в салоне автозапчастей. Там вспыхнули смазочные материалы. Огонь распространялся стремительно, площадь возгорания достигала 3 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля. Сейчас на месте ЧП работает пожарная лаборатория, специалисты оценивают уровень содержания продуктов горения в воздухе.
Это уже не первый масштабный пожар под Москвой за последнюю неделю. В минувшее воскресенье на 65-м километре МКАД сгорел большой строительный рынок. Ущерб оценили в 4 миллиарда рублей.
Пожар в комплексе, где находились супермаркет и множество магазинов, начался в салоне автозапчастей. Там вспыхнули смазочные материалы. Огонь распространялся стремительно, площадь возгорания достигала 3 тысяч квадратных метров, обрушилась кровля. Сейчас на месте ЧП работает пожарная лаборатория, специалисты оценивают уровень содержания продуктов горения в воздухе.
Это уже не первый масштабный пожар под Москвой за последнюю неделю. В минувшее воскресенье на 65-м километре МКАД сгорел большой строительный рынок. Ущерб оценили в 4 миллиарда рублей.
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