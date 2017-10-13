Госдума: Европа ставит себя под удар, размещая ПРО США на своей территории

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что, размещая на своей территории объекты американской системы противоракетной обороны, Европа сама себя ставит под удар.
Владимир Шаманов: «Европейские государства, размещающие на своих территориях американскую ПРО, прекрасно знают, что тем самым ставят под угрозу самих себя, свой народ. Они знают, что системы такого характера являются если не первоочередными для нанесения огневого поражения или иного другого, то, по крайней мере, такие меры планируются к тому, чтобы снизить как минимум их возможное противодействие. Они все прекрасно знают».
Шаманов подчеркнул, что у России есть ударные системы противодействия, которые могут подавить американские объекты ПРО. В их число входят и российские
«Искандеры».
Владимир Шаманов: «Соответствующие ударные системы противодействия у нас есть, и они позволяют гарантированно решать задачи нашей безопасности. Это в том числе и „Исканедры“».
По мнению главы комитета, объяснить риск размещения ПРО США на своей территории может только руководство европейских стран, передает «Интерфакс».
Ранее представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил, что неограниченное развертывание системы противоракетной обороны США является вызовом глобальной безопасности и стимулом для гонки вооружений. По его словам, сейчас в Европе развернуто 60 американских противоракет и около 150 — в Азиатско-Тихоокеанском региональном сегменте ПРО.
Шаманов подчеркнул, что у России есть ударные системы противодействия, которые могут подавить американские объекты ПРО. В их число входят и российские
«Искандеры».
Владимир Шаманов: «Соответствующие ударные системы противодействия у нас есть, и они позволяют гарантированно решать задачи нашей безопасности. Это в том числе и „Исканедры“».
По мнению главы комитета, объяснить риск размещения ПРО США на своей территории может только руководство европейских стран, передает «Интерфакс».
Ранее представитель Минобороны России Александр Емельянов заявил, что неограниченное развертывание системы противоракетной обороны США является вызовом глобальной безопасности и стимулом для гонки вооружений. По его словам, сейчас в Европе развернуто 60 американских противоракет и около 150 — в Азиатско-Тихоокеанском региональном сегменте ПРО.
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