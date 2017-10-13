Лесные пожары в Калифорнии уничтожили целые поселения

Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали уже более 30 человек, около 400 пропали без вести.
Из-за стихийного бедствия больше 6 тысяч жителей северной части штата остаются без электричества.
Пожары начались в минувшие выходные, потушить очаги не удается до сих пор. Местами уничтожены целые поселения. Люди оставляют свои дома, эвакуированных размещают во временных лагерях.
Режим чрезвычайного положения действует в восьми округах Калифорнии. Губернатор штата обратился к Дональду Трампу с просьбой объявить северные районы зоной крупного стихийного бедствия. Это позволит мобилизовать на помощь пожарным и национальную гвардию страны.
Леса горят в Калифорнии практически каждый год из-за жары, сухой погоды и сильного ветра, но в этом году пожары стали крупнейшими за последние почти 100 лет.
Режим чрезвычайного положения действует в восьми округах Калифорнии. Губернатор штата обратился к Дональду Трампу с просьбой объявить северные районы зоной крупного стихийного бедствия. Это позволит мобилизовать на помощь пожарным и национальную гвардию страны.
Леса горят в Калифорнии практически каждый год из-за жары, сухой погоды и сильного ветра, но в этом году пожары стали крупнейшими за последние почти 100 лет.
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