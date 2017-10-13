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    Лесные пожары в Калифорнии уничтожили целые поселения. США, лесные пожары, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛесные пожары в Калифорнии уничтожили целые поселения

    Лесные пожары в Калифорнии уничтожили целые поселения

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    • Фото: Reuters © 2017, Jim Urquhart
    Лесные пожары в Калифорнии уничтожили целые поселения

    Лесные пожары в Калифорнии уничтожили целые поселения

    Лесные пожары в Калифорнии уничтожили целые поселения
    • Фото: Reuters © 2017, Jim Urquhart

      • Жертвами лесных пожаров в Калифорнии стали уже более 30 человек, около 400 пропали без вести. Из-за стихийного бедствия больше 6 тысяч жителей северной части штата остаются без электричества.

      Пожары начались в минувшие выходные, потушить очаги не удается до сих пор. Местами уничтожены целые поселения. Люди оставляют свои дома, эвакуированных размещают во временных лагерях.

      Режим чрезвычайного положения действует в восьми округах Калифорнии. Губернатор штата обратился к Дональду Трампу с просьбой объявить северные районы зоной крупного стихийного бедствия. Это позволит мобилизовать на помощь пожарным и национальную гвардию страны.

      Леса горят в Калифорнии практически каждый год из-за жары, сухой погоды и сильного ветра, но в этом году пожары стали крупнейшими за последние почти 100 лет.

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