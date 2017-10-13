В Китае маленьких панд выкармливают собачьим молоком с детской смесью

В Поднебесной зоологи создали особый вид молока, предназначенного для больших панд. В этом году в центре защиты животных в провинции Сычуань на свет появились 42 панды, в том числе 15 близнецов.

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Матерям бывает проблематично самостоятельно выкормить обоих детенышей, поэтому сотрудники центра работают нянями. Маленьких панд забирают в специальные инкубаторы и кормят особенной смесью, которая состоит из собачьего молока и питания для младенцев.



Благодаря такому составу корма детеныши получают все необходимое, чтобы расти здоровыми, тогда как в природе из близнецов, скорее всего, выжил бы только один. В центре защиты больших панд празднуют маленькую победу — в этом году им удалось сохранить жизнь всем двойняшкам.