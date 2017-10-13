В ХМАО спасли людей с севшего на мель теплохода

Пассажирский
«Метеор-134» сел на мель в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа. Два человека получили легкие травмы.
Как пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании-владельца пассажирского судна, будет проведено расследование обстоятельств ЧП на реке Северная Сосьва, где катер сел на мель.
Сообщение представителей компании «Северречфлот»: «Причина произошедшего будет выясняться в ходе начавшегося расследования. Им занимается замдиректора по безопасности судоходства. Сегодня он выехал на место происшествия».
В четверг вечером стало известно, что в районе 30 километра реки Северная Сосьва маршрутный катер, следовавший из Салехарда в Березово, сел на мель. На борту судна находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали и доставили в пункт назначения. Два человека получили легкие травмы рук, госпитализация им не потребовалась.
В экстренных службах региона сообщили, что севший на мель теплоход не поврежден, разлива топлива не произошло и угрозы экологии нет.
Сообщение представителей компании «Северречфлот»: «Причина произошедшего будет выясняться в ходе начавшегося расследования. Им занимается замдиректора по безопасности судоходства. Сегодня он выехал на место происшествия».
В четверг вечером стало известно, что в районе 30 километра реки Северная Сосьва маршрутный катер, следовавший из Салехарда в Березово, сел на мель. На борту судна находились 26 пассажиров и 6 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали и доставили в пункт назначения. Два человека получили легкие травмы рук, госпитализация им не потребовалась.
В экстренных службах региона сообщили, что севший на мель теплоход не поврежден, разлива топлива не произошло и угрозы экологии нет.
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