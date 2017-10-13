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Деловое утро НТВ
    В шведском Треллеборге неизвестный открыл огонь по людям, есть пострадавшие. Швеция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ шведском Треллеборге неизвестный открыл огонь по людям, есть пострадавшие

    В шведском Треллеборге неизвестный открыл огонь по людям, есть пострадавшие

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    В шведском Треллеборге неизвестный открыл огонь по людям, есть пострадавшие

    В шведском Треллеборге неизвестный открыл огонь по людям, есть пострадавшие

    В шведском Треллеборге неизвестный открыл огонь по людям, есть пострадавшие

      Полиция Швеции выясняет обстоятельства вооруженного нападения на людей. В центре города Треллеборга неизвестный открыл огонь на оживленном рынке.

      Местные СМИ распространили информацию о 7 раненых, а в шведской полиции заявили, что в больницу доставили 4 мужчин. Подробностей о стрелке и состоянии пострадавших пока нет.

      На месте работают экстренные службы, район ЧП оцеплен для проведения экспертизы. Неизвестно, удалось ли злоумышленнику скрыться, также пока нет данных о его личности и мотивах, но в правоохранительных органах считают, что инцидент, вероятно, не связан с терроризмом.

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