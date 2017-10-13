Возвращение Мухтара
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Возвращение Мухтара
    Сотни сторонников и противников единой Испании избили друг друга стульями: видео. Испания, Каталония, драки и избиения, референдумы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни сторонников и противников единой Испании избили друг друга стульями: видео

    Сотни сторонников и противников единой Испании избили друг друга стульями: видео

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    Сотни сторонников и противников единой Испании избили друг друга стульями: видео

    Сотни сторонников и противников единой Испании избили друг друга стульями: видео

    Сотни сторонников и противников единой Испании избили друг друга стульями: видео

      Продолжающиеся споры между сторонниками и противниками независимости Каталонии закончились массовой дракой в Барселоне.

      Начиналось все мирно. У площади Каталонии митинговали несколько сотен человек. Они решили, что Национальный день Испании — прекрасный повод поддержать Мадрид и единое королевство. Но когда к демонстрации присоединились футбольные хулиганы и члены ультраправых группировок, ситуация накалилась.

      Судя по кадрам, снятым на месте стычки, люди не просто дрались, они еще кидали друг в друга стулья и иную мебель, стоявшую под летними зонтиками популярного городского бара. Полицейские были наготове и успели прекратить битву, пока она не переросла в настоящее побоище. Сообщается о задержании 20 участников потасовки.

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