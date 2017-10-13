В США россиянку обвинили в похищении собственной дочери

В американском штате Канзас суд не выпустил под залог россиянку, которой предъявлены обвинения в вывозе ее собственных детей в Россию.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального консула РФ в Хьюстоне Александра Писарева, 37-летнюю Богдану Осипову задержали в США несколько дней назад. Ей предъявлено обвинение в международном похищении детей. По предварительной информации, ей грозит до трех лет лишения свободы и штраф в размере до 250 тысяч долларов.
Богдану Осипову, которая в американском судебном процессе фигурирует под фамилией своего бывшего мужа Мобли, обвиняют в том, что она якобы без согласия супруга вывезла свою дочь на территорию РФ. Американский суд постановил, что ребенок должен оставаться с отцом в США. Второй ребенок родился у женщины уже на территории России. По словам родственников женщины, российский суд постановил, что дети должны проживать с матерью. Сейчас дети находятся в Калининградской области.
Александр Писарев, генеральный консул РФ в Хьюстоне: «Генеральное консульство РФ в Хьюстоне не только постоянно следит за этим делом, но и оказывает все возможное содействие. Мы поддерживаем постоянный контакт с родственниками и адвокатами Богданы Осиповой».
Дипломатам и адвокатам женщины пока что удалось добиться улучшения условий содержания россиянки под стражей.
Богдану Осипову, которая в американском судебном процессе фигурирует под фамилией своего бывшего мужа Мобли, обвиняют в том, что она якобы без согласия супруга вывезла свою дочь на территорию РФ. Американский суд постановил, что ребенок должен оставаться с отцом в США. Второй ребенок родился у женщины уже на территории России. По словам родственников женщины, российский суд постановил, что дети должны проживать с матерью. Сейчас дети находятся в Калининградской области.
Александр Писарев, генеральный консул РФ в Хьюстоне: «Генеральное консульство РФ в Хьюстоне не только постоянно следит за этим делом, но и оказывает все возможное содействие. Мы поддерживаем постоянный контакт с родственниками и адвокатами Богданы Осиповой».
Дипломатам и адвокатам женщины пока что удалось добиться улучшения условий содержания россиянки под стражей.
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