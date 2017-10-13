Эксперты прокомментировали призыв украинских националистов «идти на Крым»

Украинские националисты объявили о грандиозном плане по захвату полуострова. Кто остановит фанатичных радикалов и что думают о наступлении киевские власти?
Украинский президент Порошенко потерпел серьезное поражение на международной арене. Парламентская ассамблея Совета Европы в пух и прах разнесла украинский закон об образовании. По мнению делегатов, документ нарушает ряд европейских норм, запрещая детям учиться на родном языке. В ПАСЕ уже потребовали пересмотреть закон, хотя документ еще даже не вступил в силу. Украине вряд ли удастся проигнорировать требования Страсбурга, или ответить откровенными оскорблениями, вроде тех, что посыпались накануне в адрес чешского президента Земана, когда он на сессии ПАСЕ предложил Украине забыть про Крым в обмен на российскую компенсацию. Официальная Прага не сдержалась и назвала нападки киевских властей «пещерным криком неандертальцев».
Интересно, что скажут в Страсбурге на призыв украинских националистов «готовить многотысячный поход на Крым». Это всерьез или очередная пиар-акция? Мнения экспертов собрал корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Ленур Ислямов — гражданин России, объявленный в федеральный розыск и сбежавший на Украину. Борец за права татар, которого опасаются даже местные националисты. Ислямов не раз собирал митинги и шествия «за возвращение полуострова Украине». При этом, он очень странно «освобождал свой народ»: взрывал линии электропередачи, ведущие в Крым, так что тысячи семей оставались без света. И устраивал транспортную блокаду в 2015 году. И вот теперь новая идея. При этом даже украинские политологи говорят, что ничего, кроме дешевого популизма, в идеях Ислямова нет.
А представляющая Крым в Совете Федерации Ольга Ковитиди считает, что заявление президента Чехии Земана о необходимости признания Крыма является закономерным. А вот националистам, прежде чем «идти на Крым», она посоветовала внимательно изучить историю полуострова.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Интересно, что скажут в Страсбурге на призыв украинских националистов «готовить многотысячный поход на Крым». Это всерьез или очередная пиар-акция? Мнения экспертов собрал корреспондент НТВ Алексей Поляков.
Ленур Ислямов — гражданин России, объявленный в федеральный розыск и сбежавший на Украину. Борец за права татар, которого опасаются даже местные националисты. Ислямов не раз собирал митинги и шествия «за возвращение полуострова Украине». При этом, он очень странно «освобождал свой народ»: взрывал линии электропередачи, ведущие в Крым, так что тысячи семей оставались без света. И устраивал транспортную блокаду в 2015 году. И вот теперь новая идея. При этом даже украинские политологи говорят, что ничего, кроме дешевого популизма, в идеях Ислямова нет.
А представляющая Крым в Совете Федерации Ольга Ковитиди считает, что заявление президента Чехии Земана о необходимости признания Крыма является закономерным. А вот националистам, прежде чем «идти на Крым», она посоветовала внимательно изучить историю полуострова.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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