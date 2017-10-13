В результате теракта в Сирии погибли не менее 50 человек

Сирийские СМИ сообщили о масштабной теракте, который совершили несколько
террористов-смертников на заминированных автомобилях.
Как передает информагентство SANA, десятки мирных жителей погибли в результате террористической атаки, организованной боевиками группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
По сведениям Reuters, ссылающегося на информацию организации Красный полумесяц Курдистана, погибли не менее 50 человек, десятки получили ранения.
Известно, что теракт был совершен рядом с населенным пунктом Абу-Фас в провинции Хасака. Взорвались три заминированных автомобиля, которыми управляли террористы-смертники.
Сообщается, что в числе погибших большое число женщин и детей, бежавших от террористов из провинции Дейр-эз-Зор.
По сведениям Reuters, ссылающегося на информацию организации Красный полумесяц Курдистана, погибли не менее 50 человек, десятки получили ранения.
Известно, что теракт был совершен рядом с населенным пунктом Абу-Фас в провинции Хасака. Взорвались три заминированных автомобиля, которыми управляли террористы-смертники.
Сообщается, что в числе погибших большое число женщин и детей, бежавших от террористов из провинции Дейр-эз-Зор.
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